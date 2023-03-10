Haber Giriş: 10 Mart 2023 Cuma 17:08Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
AK Parti'den Yeniden Refah Partisi'ne ziyaret
[Fotograf: AA]
AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ve seçim işlerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan'ı ziyaret edecek.
AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım ve Yavuz, saat 18.00'de Yeniden Refah Partisi Genel Merkezi'nde Erbakan ile bir araya gelecek.
Etiketler: AK Parti
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