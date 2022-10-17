AK Parti Grup Başkan Vekili Bülent Turan, Ankara'da gündeme ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Turan, Bartın'da 41 kişinin hayatını kaybettiği maden patlamasıyla ilgili, "Kimin kusuru, ihmali varsa hepimiz peşinde olmalıyız. Bu konuda kararlıyız. Bu işin siyaseti, partisi olmaz. Üzerimize düşen ne varsa yapmakta kararlıyız" dedi.

"AK Parti olarak Meclis'e araştırma komisyonu kurulması için teklif yapacağız."



AK Parti Grup Başkan Vekili Bülent Turan Bartın'daki maden kazasıyla ilgili açıklama yaptı. pic.twitter.com/jAqYBL8vmk — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) October 17, 2022

'Tüm partilerimizden sağduyu ile yaklaşmasını istiyoruz'

Bülent Turan Meclis gündemine ilişkin de şu bilgileri verdi:

"Az önce Anayasa Mahkemesi'ndeki yemin töreninde Sayın Cumhurbaşkanımızla ve Sayın Grup Başkanımızla Meclis gündemini tekrar değerlendirme imkanı bulduk. Buna göre yarın AK Parti grubu olarak Meclis'e araştırma komisyonu kurulması teklifinde bulunuyoruz. Tüm tedbirleri, alınacak önlemleri, can güvenliğini artıracak mevzuat değişikliklerini, dünya örneklerini araştıracak, buna ilişkin adımlar atacak bir komisyon kurmak istiyoruz. Tüm partilerimizden sağduyu ile soğuk akıl ile meseleye yaklaşmasını, başarılı bir çalışma takvimi olmasını sonuçlarının da şimdiden ülkemize, madencilerimize hayırlı olmasını ümit ediyorum. Yarın verirsek çarşamba günü bunu bir önerge ile tüm partilerin katılımıyla sağlamış oluruz."

Enerji Bakanı Dönmez, maden kazasıyla ilgili sunum yapacak

Maden patlaması ile ilgili Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in hükümet adına Genel Kurul'a 20 dakikalık sunum yapacağını belirten Turan, sunumun ardından da tüm partilerin konuya ilişkin 10'ar dakikalık değerlendirmelerinin olacağını aktardı.

Turan konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Gündemimizde Lübnan tezkeresi var. Onun 1 yıl daha uzatılmasını yarın görüşmeyi planlıyoruz. Ardından endüstri bölgelerimize ilişkin kanun teklifini görüşmeyi planlıyoruz. Ayrıca çarşamba günü grup toplantımız var. Bu toplantıda da Cumhurbaşkanımızın Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'ye partimize katılım töreni dolayısıyla rozet takmasını öngörüyoruz."

"24 ve 41. maddeye ilişkin teklifimizi, metnimizi bitirdik"

Başörtüsü için anayasa çalışmasının tamamlandığını vurgulayan Turan sözlerini şöyle sonlandırdı:

"Ben Meclis gündemine ilişkin bilgi vermek istedim. Ayrıca anayasaya ilişkin düzenlemeleri büyük bir heyet çok büyük bir özveriyle çalıştılar. Sayın Bakanımızın öncülüğünde önemli bir mesai harcadılar. Bizler 24 ve 41. maddeye ilişkin teklifimizi, metnimizi bitirdik. Bunu son bir arz ile Sayın Cumhurbaşkanımıza sunacağız. Çıkan kararı da kamuoyuna duyuracağız."