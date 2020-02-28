Haber Giriş: Kaynak: AA
AK Parti'den İdlib için kapalı oturum teklifi
[AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı - Fotoğraf: AA (Arşiv)]
AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, "Salı günü kapalı oturum yapılması ve Milli Savunma Bakanının Meclisi bilgilendirmesini teklif edeceğiz." dedi.
Ayrıntılar geliyor...
Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 28 Şubat 2020 Cuma 15:09
Son Haberler
- 16:36
- 16:35
- 16:33
- 16:32
- 16:31
Sıradaki Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump, Macron, Merkel ve Borisov ile görüşecek
Yükleniyor lütfen bekleyiniz