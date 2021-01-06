AK Parti kaynaklarından alınan bilgiye göre, parti teşkilatları tarafından 81 ilde, eski Genelkurmay Başkanı emekli orgeneral Başbuğ ve gazeteci Ataklı'nın darbe, CHP'li Sağlar'ın ise başörtüsü ile ilgili açıklamalarına ilişkin suç duyurusunda bulunulacak.

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan konuyla ilgili basın açıklaması yapacak.