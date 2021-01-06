Haber Giriş: 6 Ocak 2021 Çarşamba 11:52Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
AK Parti'den 3 isme suç duyurusu
AK Parti, 81 ilde İlker Başbuğ, Fikri Sağlar ve Can Ataklı hakkında suç duyurusunda bulunacak.
AK Parti kaynaklarından alınan bilgiye göre, parti teşkilatları tarafından 81 ilde, eski Genelkurmay Başkanı emekli orgeneral Başbuğ ve gazeteci Ataklı'nın darbe, CHP'li Sağlar'ın ise başörtüsü ile ilgili açıklamalarına ilişkin suç duyurusunda bulunulacak.
AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan konuyla ilgili basın açıklaması yapacak.
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