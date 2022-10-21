AK Parti'de vefa buluşmaları başlıyor. Daha önce partide çalışan milletvekilleri, belediye başkanları, il başkanları ve teşkilat üyeleri ile seçim hazırlıkları konuşulacak.

2023 seçimlerine giderken AK Parti'de geçmişten bugüne siyaset yapan isimler belirli aralıklarla bir araya gelecek.

AK Parti'de geçmişten günümüze siyaset yapan isimler bir araya gelecek

'Dünden Bugüne Yol Arkadaşlarımız' konseptiyle şehir buluşmaları yapılacak. Toplantılarda AK Parti'nin bir dava partisi olduğu vurgulanacak.

Buluşmalarda her kademeden AK Partili isimler yer alacak. Şu anda parti için çalışıyor olma şartı aranmayacak.

Daha önce kısa bir dönem için bile olsa, Ak Parti'de görev alan her isim toplantılara çağrılacak. Kırgın ve küskün olduğunu ifade eden isimler olursa sorunları dinlenecek, çözüm önerileri not edilecek.

İlk planda 30 ilde toplantılar yapılacak, öneriler raporlaştırılacak

Vefa Buluşmaları'nda AK Parti'nin 2023 seçimleri için planladığı çalışmalar konuşulacak, tavsiyeler dinlenecek. İllerde yapılacak toplantılarda ayrıca kentlerin sorunları da ele alınacak.

Vefa Buluşmaları'nın öncelikle 30 büyükşehirde yapılması, ardından kalan iller için çalışma takvimi hazırlanması planlanıyor. Hazırlanacak rapor ise seçim çalışmalarında yol gösterici olacak.