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HABER GİRİŞ
07.11.2023 16:42
, 07.11.2023 16:45
SON GÜNCELLEME
07.11.2023 16:45
AK Parti'de seçim takvimi belli oldu
AK Parti'de belediye başkan aday adayları 9 Kasım tarihinden itibaren başvuru yapabilecek. Başvurular 17 Kasım'a kadar devam edecek.
Ayrıntılar geliyor...
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