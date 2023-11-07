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TRT Haber 07.11.2023 16:42

AK Parti'de seçim takvimi belli oldu

AK Parti'de belediye başkan aday adayları 9 Kasım tarihinden itibaren başvuru yapabilecek. Başvurular 17 Kasım'a kadar devam edecek.

AK Parti'de seçim takvimi belli oldu

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