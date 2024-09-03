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TRT Haber 03.09.2024 15:26

AK Parti'de kongre süreci başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'yi kongreye götürecek kararı imzaladı.

AK Parti'de kongre süreci başladı

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