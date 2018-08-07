AK Parti Sözcüsü Ünal: Türkiye ekonomisine dönük algı oluşturulmak isteniyor

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, TRT Haber'de Aysun Torun'a gündemi değerlendirdi.

"Kongre sonrası parti yönetiminin yarısı yenilenecek"

Ünal, "Yeni bir sistem devrede, yeni sistemi eski alışkanlıklarımıza sürdürürsek bu yeni sisteme haksızlık olur. Şimdi biz her kongrede genel, yerel seçimde yarı yarıya bir değişim gerçekleştireceğiz. Yeni sistemle birlikte parti yönetimi de tüzüğümüz de değişiklik yapılacak. Başkanvekilliği kaldırılmayacak.

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal: Biz her kongrede ve her genel, yerel seçimde yarı yarıya bir yenilenme gerçekleştiririz. Bu artık AK Parti'nin bir geleneği haline geldi.https://t.co/Xa5itABQkC pic.twitter.com/Ok3wFMt8eb — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 7 Ağustos 2018

CHP'de kurultay tartışmaları

-CHP kendisini yenilemeden krizlerden kurtulamaz. Delegenin yüzde 48'i kurulay istiyorsa yapılmalıdır.

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal: Tüzük değişikliği gerçekleşecek çünkü, sistem değişikliğiyle birlikte AK Parti'nin tüzüğünde de değişmesi gereken bazı hususlar var.https://t.co/Xa5itABQkC pic.twitter.com/Q2nxDunqrV — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 7 Ağustos 2018

İyi Parti'deki istifalar

- Bir siyasi parti ilk giridiği seçimde seçimi kazanamıyorsa, kendi iç krizlerini yönetemiyorsa, iç disiplinin bile sağlayamayanlar ülke yönetemez.

Dolardaki hareketlilik

-Bugün dünyaya baktığımız özellikle son beş yıldan beri dünyada hiçbir yer güvenli değil, hiç kimse kendini güvende hissetmiyor. Dünya çok ciddi bir değişim trendine girdi. Tıpkı bundan 10 yıl önce olduğu gibi 100 yıl sonra iletişimin, haberleşmenin, internetin, dijital dönüşümün bir sürü faktörün oluşturduğu yeni bir toplum biçimi ortaya çıkıyor. Bu krizi sanki sadece Türkiye yaşıyormuş gibi ya da sorun sadece Türkiye’deymiş gibi bir algı oluşturuluyor. Şuan dünya küresel ölçekte bir sorun yaşıyor. Bu sorudan bizde zaman zaman etkileniyoruz.

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal: Döviz üzerinden Türkiye ekonomisine dönük bir algı oluşturulmaya çalışılıyor.https://t.co/Xa5itAkft4 pic.twitter.com/SDkfCPDsB5 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 7 Ağustos 2018

-Türkiye’nin çok güçlü bir liderliği, güçlü bir siyasi konsolidasyonu, Türkiye’nin çok güçlü bir dış politikası ve Türkiye’nin geleceğe dönük güçlü hayalleri, planları, savunma sanayiinden tutunda diğer tüm alanlara kadar Türkiye’nin çok güçlü bir ekonomisi var. Döviz üzerinden Türkiye ekonomisine dönük bir algı oluşturulmak isteniyor. Türkiye ekonomisi son derece sağlamdır. Finans sektörü, bankacılık sektörü son derece sağlam ve güçlüdür.

-Türkiye ekonomisine dönük algı oluşturulmak isteniyor. Türkiye bu sorunları aşacak güçte, gerekli tedbirler alınıyor. Vatandaşlarımız rahat olsun. Hükümetimiz sorunları çözüyor.

[Dolardaki hareketlilik] AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal: Türkiye bu sorunları aşacak güçte. Türkiye bu sorunları aşmak için gereken tedbirleri alıyor, hem ekonomide hem de dış politikada vatandaşlarımız rahat olsunlar.https://t.co/Xa5itAkft4 pic.twitter.com/KzJOheKz1y — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 7 Ağustos 2018

İdam tartışmaları

-TBMM’de bu konuda bir mutabakat olması lazım. O zaman AK Parti üzerine düşeni yapar.

Kaynak: TRT Haber