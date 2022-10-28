Haber Giriş: 28 Ekim 2022 Cuma 21:00Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik TRT Haber'de
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, TRT Haber'de gündeme dair soruları yanıtlıyor.
AK Parti Sözcüsü Çelik'in konuşmasından öne çıkanlar:
Şimdi şunu hiç bir zaman unutmayalım; Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 99 yıl önce "Efendiler Cumhuriyeti ilan edeceğiz" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ise 99 yıl sonra Cumhuriyet için "Türkiye Yüzyılı" dedi.
Ayrıntılar geliyor...
Etiketler: Ömer Çelik
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