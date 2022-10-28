AK Parti Sözcüsü Çelik'in konuşmasından öne çıkanlar:

Şimdi şunu hiç bir zaman unutmayalım; Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 99 yıl önce "Efendiler Cumhuriyeti ilan edeceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise 99 yıl sonra Cumhuriyet için "Türkiye Yüzyılı" dedi.

Ayrıntılar geliyor...