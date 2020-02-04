AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında parti genel merkezinde Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı devam ederken gazetecilere açıklamalarda bulundu.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamalarının satır başları şöyle;

Türkiye Cumhuriyeti'nin nerede olursa olsun vatandaşlarına sahip çıkma noktasında Wuhan'daki Türklerin tahliyesinde önemli bir operasyona imza attık.

Türkiye virüsle mücadelede Çin ile dayanışmada olduğunu gösterdi.

İdlib'deki alçak saldırı

Rejim unsurları 3 Şubat tarihinde ağır bir topçu atışıyla askerlerimize saldırmıştır. Buna karşı Türk Silahlı Kuvvetleri yüksek bir kapasiteyle karşılık vermiştir. 54 rejim hedefi tamamen imha edilerek 70'den fazla rejim unsuru etkisiz hale getirilmiştir. Rusya'nın rejimi kontrol altına alamamasının altı çizilmelidir.

İdlib'de, Türkiye'nin uyarıları dikkate alınmazsa bütün Avrupa'yı daha büyük şekilde etkisi altına alacak bir göç tehlikesinin olduğu konusunda herkese uyarılarımızı yapıyoruz.

İngiltere'nin AB'den ayrılması

2020 yılının ilk ayı inanılmaz bir yoğunlukta geçiyor. Bunlardan bir tanesi de 1 Şubat'ta gerçekleşen Brexit dediğimiz süreç. Nihayet sonuçlandı ve İngiltere'nin bayrağı AB kurumlarından indirildi. Reform yapılamadığı için Avrupa Birliği dağılma ile karşı karşıya kalmıştır.

Avrupa'da Berlin Duvarı'nın yıkılmasından sonra Avrupa'da görülmez duvarlar inşa edilmiştir aşırı sağcıların siyaseti ile. Avrupa umarım Brexit sürecinden bir ders çıkarır.

Artık reform yapamayan, krizleri fırsata çeviremeyen AB'nin, birliğini koruması konusunda çok büyük güçlükler söz konusudur. Reform yapılamadığı için AB, cazibesini yitirmekte ve dağılma gibi bir tehlikeyle karşı karşıya kalmaktadır.

ABD'nin sözde barış planı

ABD'nin sözde barış planı, işgal planıdır. Buna ilk tepki veren Türkiye'dir. Türkiye'nin net tavrının ardından başka tepkiler de geldi. Birleşmiş Milletler, Avrupa Parlamentosu, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Birliği bu plana açık şekilde karşı çıkmıştır. İki devletli bir çözüm olmalıdır. Filistin halkının meşru haklarının hiçe sayıldığı bir planı kabul etmemiz mümkün değil. ABD bununla tarafsızlığını kaybetti. Bu tamamen Filistin'i yok etme planıdır.