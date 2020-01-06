AK Parti Sözcüsü Çelik: Süleymani suikastı sadece bölgeyi değil dünyayı da etkiledi06 Ocak 2020 Pazartesi 17:07 - Son Güncelleme 06 Ocak 2020 Pazartesi 18:59
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İranlı komutan Kasım Süleymani'nin öldürülmesinin Ortadoğu denklemini doğrundan etkileyecek sonuçlar doğurduğunu söyledi.
AK Parti Sözcüzü Ömer Çelik, partisinin genel merkezinde MKYK toplantısına ilişkin yaptığı açıklamada, İranlı Komutan Süleymani'nin öldürülmesi ile ilgili, "Orta Doğu coğrafyasındaki ve uluslararası ilişkiler denklemini doğrudan etkileyecek sonuçlar doğurdu." değerlendirmesinde bulundu.
Çelik, Süleymani'nin öldürülmesiyle Irak'ın, bölgenin, dünyanın güvenliği ve istikrarı açısından olumsuz sonuçlar doğuracak gelişmelerin tetiklendiğini kaydederek, "Saldırıyla yeni birtakım şiddet oluşumlarını önümüze getirebilecek safhaya geçildiği görülmektedir." şeklinde konuştu.
Kanal İstanbul Projesi
Çelik, Kanal İstanbul Projesi'nin Montrö Boğazlar Sözleşmesi ile çelişmediğini söyledi.
Libya'ya asker gönderilmesi
Libya'ya asker gönderilmesi ile ilgili de Çelik, "Ateşkesin ve istikrarın sağlanması için hem diplomasideki hem de sahadaki faaliyetlerimizi sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.
Çelik, "(Libya'da) Meşru yapıyı korumak ve hukuk içerisinde hareket etmek isteyen unsurlara Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından eğitim verilecektir." dedi.
Kaynak: AA