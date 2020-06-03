AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK gündemine ilişkin açıklama yaptı.

Ömer Çelik'in açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

Dile getirilen eşitlik talebini Amerikan demokrasisinin, toplumunun geleceği açısından sağlıklı buluyoruz. TRT World ekibine yapılan saldırıyı şiddetli biçimde kınıyoruz, TRT ailesine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Meşru protestoları şiddete dönüştürmeye çalışan, kamu düzenini yıkıcı etkiyle karşı karşıya bırakmaya çalışan tüm gruplara karşıyız. Ne ırkçılık ne şiddet ikisine de karşıyız. Bu ikisinden birini kimse tercih etmek zorunda değil.

Türkiye'de provokasyon mevsimi kapalıdır. Camileri, kiliseleri, havraları hedef alan, kadınlara şiddet dilini kullananların karşısındayız. Türkiye'nin Atatürk Havalimanı içerisinde 45 günde biten hastane açması, bu kriz döneminde içe kapanmayan tek ülke olduğunu göstermiştir.

Aile kavramını kim, hangi şekilde ve hangi sebeple siyaset konusu yapıyorsa yaptığı ahlaksızlıktır. Türkiye'de oligarşik bir siyaset, ekonomik model oluşmuşsa bunun altında imzası olanlar bugün aile kavramı üzerinden 'sosyete' gibi kavramlar kullanıyorlar. Statüko sosyetesinin kendisine ait olan kavramları başkası için kullanmaması gerekir.

Batı Şeria'nın İsrail yönetimince ilhakı konusunu şiddetle reddediyoruz, bütün dünyayı bir kere daha uyarıyoruz. Filistin'e, halkına karşı atılacak son adım, tüm adımların toplamından daha vahşi bir adımdır. ABD'de bu adıma karşı seslerin yükselmesinden memnuniyet duyuyoruz.