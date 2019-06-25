Ömer Çelik'in açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

-Son seçimlerde sonuç net olarak ortaya çıkmıştır. Sonucu tabii ki saygıyla karşılıyoruz.

-Milletimizin verdiği mesaj, partimiz tarafından tüm yönleriyle ele alınacak. Seçim sonuçları değerlendirilecektir.-İstanbul ilçelerinde, Meclis'te büyük başarıya imza attık.

-Sayın Bahçeli'ye ve MHP teşekkürlerimizi sunuyoruz.

-YSK, seçim sürecini başarıyla yönetmiştir, görevini hakkıyla yapmıştır. YSK temsilcilerine teşekkür ediyoruz.

-AK Parti olarak yol haritamız bellidir.

-Yakın dönemde seçim sıklığı konusunda yorgunluk tartışmaları gündeme geldi. Demokrasi bedel isteyen bir kazanımdır. Türkiye'nin demokrasisi büyük bir ilham kaynağıdır.

-Hepimizin davası Türkiye davasıdır. Kimin kazandığından daha önemli olan demokrasinin kazanmasıdır. Milli iradenin talimatlarının başımızın üzerinde yeri var.

-Bu süreçte dikkat edilmesi gerekenlerden bir tanesi; yurt dışında Cumhurbaşkanımıza karşı büyük bir kara propaganda başlamıştır. Görüldü ki 25 yıllık yerel yönetim iktidarı devredilirken bile demokratik olgunluk gösterilmiştir.

-Her seçim bir kutuplaşmadan bahsediliyor. Aziz milletimiz provokasyonlara kulak asmasın, kardeşçe sandık başına gidilmiştir.

-Türkiye'nin demokrasisi yolundan sapmayacak bir demokrasidir, AK Parti nıma güç vermeye devam edecek. Millet iradesi kutuplaşma ticareti yapanlara büyük bir cevap vermiştir.

-Önümüzdeki seçimsiz dönemi çok iyi değerlendireceğiz. Herkes gücünü kim hangi konumda bulunuyorsa Türkiye'ye altın

-Suriye'deki insani durumun, felaketin altını çiziyoruz. İdlib'de rejim açıkça ateşkes ihlalinde bulunuyor. 300 bin kişi yerinden oldu, Rusya'ya açık tutumumuzu iletiyoruz. Herkesi rejimin ihlallerine karşı duyarlı olmaya davet ediyoruz.

-BM'nin Kaşıkçı raporunun objektif olarak hazırlandığını görüyoruz, raporun tamamına katılıyoruz. Rapor, Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu iradenin tescili anlamına geliyor. Rapor, Türkiye Cumhuriyeti'nden de özür dilenmesi gerektiğini ortaya koymuştur. Bu cinayetin üzerinin örtülmemesi gerekiyor.

-Yunanistan Başbakanı yanlış bir tutum içerisindedir. Türkiye ile Avrupa Birliği'ni karşı karşıya getirmeye çalışıyor. Yunanistan Başbakanı Türkiye'yi tehdit dilinden vazgeçmelidir, Türkiye tehditlere prim vermez. Türkiye ne kendi haklarından, ne de KKTC'nin haklarından vazgeçmeyecek.

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