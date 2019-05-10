AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in konuşmasından öne çıkan başlıklar:

- Seçim sonuçlarına müdahale şeklindeki açıklamalar saygıyla karşılanmaz

- Artık önümüzde seçim var herkes kendini ifade edecek İstanbullunun iradesi tecelli edecek.

- Türkiye'de seçimlerin yenilenmesini demokrasi yoksunluğu gibi göstermeye çalışıyorlar.

- Demokrasi konusunda bir tutarlılık ortaya koymak lazım.

- Türkiye'yi batıya şikayet eden Türkiye içindeki siyasetçilerin durumunu iyi değerlendirmesi lazım.

- Demokrasimiz konusundaki hassasiyetlerini 15 Temmuz'daki suskunluklarıdan biz çok iyi anlıyoruz.

- Darbe çağrısı yapan CHP milletvekili hala kınanmış değil.

- CHP Genel Başkanı YSK üyelerini hedef göstererek tehditde bulundu.

- Yüksek Seçim Kurulu'nun gerekçeli kararını tüm soruları cevaplamak için görmek gerekiyor.

- YSK'nin kararı milli iradenin bir kez daha hakem tayin edilmesidir.

- Kapadokya'daki tarihi mirasın korunmasıyla alakalı partimiz bir yasa teklifi vermiştir.

Ayrıntılar geliyor...