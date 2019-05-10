AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in konuşmasından öne çıkan başlıklar:
- Seçim sonuçlarına müdahale şeklindeki açıklamalar saygıyla karşılanmaz
- Artık önümüzde seçim var herkes kendini ifade edecek İstanbullunun iradesi tecelli edecek.
- Türkiye'de seçimlerin yenilenmesini demokrasi yoksunluğu gibi göstermeye çalışıyorlar.
- Demokrasi konusunda bir tutarlılık ortaya koymak lazım.
- Türkiye'yi batıya şikayet eden Türkiye içindeki siyasetçilerin durumunu iyi değerlendirmesi lazım.
- Demokrasimiz konusundaki hassasiyetlerini 15 Temmuz'daki suskunluklarıdan biz çok iyi anlıyoruz.
- Darbe çağrısı yapan CHP milletvekili hala kınanmış değil.
- CHP Genel Başkanı YSK üyelerini hedef göstererek tehditde bulundu.
- Yüksek Seçim Kurulu'nun gerekçeli kararını tüm soruları cevaplamak için görmek gerekiyor.
- YSK'nin kararı milli iradenin bir kez daha hakem tayin edilmesidir.
- Kapadokya'daki tarihi mirasın korunmasıyla alakalı partimiz bir yasa teklifi vermiştir.
Ayrıntılar geliyor...