AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in konuşmasından öne çıkan başlıklar:

-Milletin iradesine başvurmak her zaman için yegane pusulamızdır.

-Tek bir oyun bile heba olmamasını istedik.

-Milletimiz üzerine düşeni fazlasıyla yapmıştır.

-Bütün partiler gibi biz de seçimlerdeki itirazlarımızı ilettik.

-Dün biz demokrasi mücadelesi verirken karşımızda yargı vesayetine ve askeri vesayetine sığınanlar, bugün bizi sonuçları kabullenmemek gibi temelsiz bir iddia ile karşı karşıya bırakmaya çalışıyorlar. Bunun boş bir iş olduğu açıktır.

-Bu mesele AK Parti'nin çıkarının korunması değil, vatandaşımızın oyunun net bir şekilde ortaya çıkması meselesidir.

-Biz sürece saygı gösterdiğimiz için sonuca da saygı gösterdik. Fakat bu süre boyunca karşımızdakiler YSK'ya baskı mekanizması oluşturdular. Ne zaman demokrasiden bahsetsek, tehditle ortaya çıkıyorlar.

-İstanbul adayı saldırganlıkla cümleler kuruyor.

-YSK birinin elinden alıp birini galip ilan etmiyor, "Burada usulsüzlükler var, seçimi yenileyin" diyor. YSK milletin iradesine başvurulmasını istedi. Bu kadar kine, öfkeye, telaşa, tehdide gerek yok.

-Muhalefet, saygılı bir tutum ortaya koyacakları yerde Türkiye'yi yabancılara şikayet etmeye kalkıyorlar. AP raportörünün sözü aynen CHP'nin açıklamasında yer aldı.

-Usulsüzlüklere göz yummadığımız için bizi hedef alıyorlar.

-İstanbul halkı ne derse seçimin sonunda hepimiz sevgiyle karşılayacağız, sonuca saygı duyacağız.

-

Ayrıntılar geliyor...