AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in konuşmasından satır başları:

- Katılım oranı demokrasimizin gücünü gösteriyor. Ortaya çıkan tabloda şunu görmek gerekir, milletimizin takdiri her şeyin üzerindedir. Vatandaşımız ne diyorsa başımızın üzerinde yeri vardır. Her siyasi parti, bir takım hatalar tespit ettiği yerlerde itiraz müessesini çalıştırır. Seçimlerde maddi hatalar, yapılan kaydırmalar söz konusu olabiliyor. YSK'ya başvurarak hukuki sürecin bu şekilde ilerletilmesi gayet meşrudur.

- Bu yöntem her bir oyun yerini bulması bakımından son derece önemlidir. Derdimiz hiçbir oyun feda olmamasıdır. Çünkü sandık demokratik siyasetin namusudur. Bu namusu korumak hepimizin görevidir. Sürekli olarak stresli açıklamalar yapılması, yurt dışındaki bazı şebekelerin provokatif açıklamalar yapması karşısında bu hassasiyetlerimizin altını bir kez daha çizmek isterim.

- Ankara ve İstanbul açısından sandık sonuç tutanakları ile sayım-döküm çizelgesi arasındaki uyumsuzluk bizim açımızdan net bir şekilde gözüküyor. Bu uyumsuzluğu gidermek üzere bu itirazların yapılmasından daha doğal bir şey yoktur.

- Bu sürecin patronu milletimizdir, ne karar verirse o olacaktır. Milletin talimatının alınacağı süreçtir. O talimatın net bir şekilde görülmesiyle ilgili gayet doğal bir süreç yaşanıyor. Bu sonuçları doğru okumak hepimizin vazifesidir. Türkiye düşmanı olarak bilinen bazı bildik isimlerin ve odakların giderek provokasyon dozunu yükseltmesi karşısında açıklama yapmak zorundayız.

-Yüksek Seçim Kurulu'nda yürüyen, son derece olağan, bütün siyasi partilerin hep beraber gözlemlediği bu süreçle ilgili, sanki birtakım manipülasyonlar yapılıyormuş, birtakım örtbas etme faaliyetlerine giriyormuş gibisinden sosyal medya başta olmak üzere yapılan açıklamalar karşısında hassasiyetimizin altını çiziyoruz.

- Diğer partiler de tabi kendi oylarına sahip çıkacaklardır. Erkenden sonuç ilan etmiş olanların bu müessese çalışmasın diye olaya yaklaşmalarında anormallik görüyoruz. Biz, sandığa giden her oyun takipçisiyiz. Herkes oyuna sahip çıksın. Tek bir oy gelecekle ilgili alacağımız talimatların niteliğini değiştirebilir.

- Sürece herkes saygı duymalıdır. Sonuç ne olursa olsun milletimizin talimatıdır diyip başımızın üzerinde taşıyacağız, saygı duyacağız. 15. kez sandıktan birinci çıkarak Türkiye'nin en güçlü partisiyiz. Hak edilmeyen bir zafer peşinde koşmamız mümkün değil. Bu süreci de sağduyulu bir şekilde yürüteceğiz.

- Sürece ve sonuca saygı duyacağız. Kapsamlı bir inceleme geldi önüme, farklı yerlerde çıkan bir takım polemikler sanki AK Parti Genel Merkezi bundan sorumluymuş gibi de bir yaklaşım ortaya koyuluyor.

- Seçimlerin sonunda kazanan ve kaybeden partiler olur. Ama AK Parti açısından birinci çıkmış bir parti olarak şunu ifade ederiz, kaybeden tek bir vatandaşımız yoktur.

Kaynak: TRT Haber