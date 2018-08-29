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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklama yapıyor

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sonrası açıklama yapıyor.

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in konuşmasının satır başları şöyle;

Af tartışmaları

Bizim gündemimizde yok. Daha önceki pozisyonumuzda bir değişiklik yok.

Yerel seçimlerle ilgili hazırlıklarımızı, güçlü bir şekilde gündemimize almış bulunuyoruz.

(Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un açıklamaları) Sayın Fransa Cumhurbaşkanından hem Türkiye'ye dönük olarak sağduyulu ifadeler duymak isteriz hem de İslam ve terör gibi konuları bir arada kullanmasının ne kadar sakıncalı olduğunu hatırlatmak isteriz.

Ayrıntılar gelecek...

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