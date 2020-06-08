Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı sona erdi.

Parti genel merkezindeki basına kapalı toplantı 3 saat sürdü.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MKYK Toplantısı'na ilişin açıklama yaptı. Ömer Çelik'in konuşmasından öne çıkanlar:

"11 bin provokatif bilgi paylaşan hesap tespit edildi, çoğu FETÖ kaynaklı"

(Türkiye'nin koronavirüs ile mücadelesi) 11 bin provokatif bilgi paylaşan hesap görülmüştür. Bunların çoğu FETÖ kaynaklı. Milletimizin zor zamanında aynı ihanet duygularıyla hareket ettikleri bir kez daha görüldü.

Kadına şiddet ile mücadele

Parti olarak bu konuda çok hassasız. Binin üstünde mekanizma ile bu şikatler alınmakta. Bu konuda tereddütsüz çalışmaya devam edeceğiz.

"128 ülkeden 80 bin vatandaşımız Türkiye'ye getirildi"

Yaklaşık 5 buçuk milyon aileye bin lira destek yapıldı. 128 ülkeden 80 bin vatandaşımız Türkiye'ye getirildi. Türkiye dünyanın hiçbir yerinde vatandaşını yanlız bırakmadı. 1 Haziran itibarıyla yurt dışında salgın nedeniyle hayatını kaybeden 558 vatandaşın 454'ünün cenazeleri Türkiye'ye getirildi. Türkiye 102 ülkeye yardım etti.

Normalleşme süreci

Vaka sayıları yükselirse durum yeniden değerlendirilir.

"Avupa'da 65 ırkçılık vakası görüldü, 38'i Türk cami ve derneklerine"

Haziran ayına kadar Avrupa'da 65 ırkçılık vakası görüldü, 38 tanesi Türk camilerine ve derneklerine. Bu konuda Avrupa'daki muhataplarımızı uyarıyoruz. Bu saldırıları yakından takip ediyoruz. Bu kafatasçılar, islam düşmanları tüm dünyanın başına beladır. Bu ırkçılar Avrupa değerlerine ve demokratik değerlere de düşmandır. Bunlarla mücadele insanlık adına yapılması gereken bir mücadeledir. Bu tip faşistlere göz yumanlar, eninde sonunda bunlarla yüzleşme durumuyla karşı karşıya kalıyorlar.

"Rum yönetimini olağan şüpheli olarak görüyoruz"

(GKRY'de cami saldırıları) Rum yönetiminin sistematik bir biçimde islam ve Türk düşmanlığını himaye ettiğini düşünüyoruz. Rum yönetimi failleri bulmadığı müddetçe bizim tarafımızdan olağan şüpheli olarak değerlendirilecektir.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Rum yönetiminin sistematik bir biçimde İslam ve Türk düşmanlığını himaye ettiğini düşünüyoruz. Rum yönetimi failleri bulmadığı müddetçe bizim tarafımızdan olağan şüpheli olarak değerlendirilecektir.https://t.co/K4tiUxLdVM pic.twitter.com/MVZH39luhO — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) June 8, 2020

Yunanistan Savunma Bakanı'nın "savaşa hazırız" sözlerine tepki

Türkiye hukuk esaslı bir ülkedir, bir kabile devleti değildir, kabile devleti gibi konuşan bakanlara sahip değildir. Başka bir durum söz konusu olduğunda da Türk ordusunun dünyanın en büyük ordularından biri olduğunu herkes bilir. Yunan bakan savaşa hazırız demiş, ona söyleyeceğim şudur: 'Bu tip kötü şakalar yapmayın, bu tip şakalar alnınıza yapışır.'

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Türk ordusunun dünyanın en güçlü ordularından biri olduğunu herkes bilir. Yunan bakan savaşa hazırız demiş, ona söyleyeceğim şudur: "Bu tip kötü şakalar yapmayın."https://t.co/K4tiUxLdVM pic.twitter.com/Eun2EqnHgo — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) June 8, 2020

Libya'daki gelişmeler

Serrac'ın darbeci Hafter'e karşı kazandığı başarılar gurur vericidir.

CHP'nin Libya açıklamalarına tepki

CHP savrulmalarına alışkanız ama darbeci Hafter için 'seküler ve makul yönetim', Serrac yönetimine 'cihatçı' demek tarihi vahim bir hatadır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan TRT'ye konuk oluyor

Bugün saat 21.00'de Cumhurbaşkanımızın TRT'de özel bir mülakatı olacak. Cumhurbaşkanımızın son derece önemli açıklamaları olacaktır.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Bugün saat 21.00'de Cumhurbaşkanımızın TRT'de özel bir mülakatı olacak. Cumhurbaşkanımızın son derece önemli açıklamaları olacaktır.https://t.co/K4tiUxLdVM pic.twitter.com/d6EuFQx9Ru — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) June 8, 2020

3 ismin vekilliğinin düşürülmesi

CHP tarafından iddia edilen uzman görüşü dosyada söz konusu değil. Odaklanılması gereken Meclis'in yaptığı işlem değil mahkeme kararıdır. Meclis, hükümler gereği üzerie düşeni yapmıştır.

Müyesser Yıldız ve İsmail Dükel'in gözaltına alınması

Gazetecilerle ilgili yargı süreci devam ediyor. Askeri casusluk suçu çerçevesinde bir soruşturma söz konusu. Onu beklememiz gerekiyor.

Ayasofya'nın ibadete açılması

Çalışmalar bir karar noktasına varınca Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanacak.

HDP'nin yürüyüş kararı

Salgın döneminde vatandaşları riske atacak toplanmalardan kaçınılmalı. Terör örgütünün propagandasının yapılacağı bir eyleme izin verilemez.