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AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Macron'a tepki
[AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik / Fotoğraf: AA (Arşiv)]
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Macron'un "Türkiye'nin Avrupa Birliği sularındaki ihlalleri cezasız bırakılamaz" sözlerine cevap verdi, "Bu dil bir panik dilidir. Macron el attığı her konuyu hukuk dışı bir mecraya sürüklüyor" dedi.
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