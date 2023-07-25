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Gündem
AA 25.07.2023 22:28

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Kur'an-ı Kerim'e karşı devam eden saldırılara tepki

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'e karşı devam eden saldırılara ilişkin "Bu nefret eylemlerinden Danimarka makamları sorumludur. Danimarka makamları, insanlık düşmanı eylemlere göz yummaktadır" dedi.

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Kur'an-ı Kerim'e karşı devam eden saldırılara tepki
[Fotoğraf: (Arşiv)]

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları ifade etti:

"Danimarka'da biri Büyükelçiliğimiz önünde olmak üzere kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'e karşı devam eden saldırılar lanetli ve aşağılık eylemlerdir. Bu nefret eylemlerinden Danimarka makamları sorumludur. Danimarka makamları, insanlık düşmanı eylemlere göz yummaktadır."

Türkiye'den Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılara tepki
Türkiye'den Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılara tepki

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Ömer Çelik Danimarka
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