AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter hesabından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Adana Büyükşehir Belediyesi’nin 1000 yataklı sahra hastanesi yaptığı" iddialarıyla ilgili açıklama yaptı.

Söz konusu yerin videosunu da paylaşan Çelik'in açıklaması şöyle:

CHP Genel Başkanı Sn Kılıçdaroğlu “Adana Büyükşehir Belediyesi’nin 1000 yataklı sahra hastanesi yaptığını, Türkiye Cumhurbaşkanlığı’nın bunu yapamadığını” iddia ediyor. Böyle bir hastane yok. Hastane denilen yer fuar alanında perdelerle bölmeler yapılmış bir yer. pic.twitter.com/lNduLS2QEd — Ömer Çelik (@omerrcelik) April 13, 2020

"Hastane denilen yer fuar alanında perdelerle bölmeler yapılmış bir yer"

CHP Genel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu “Adana Büyükşehir Belediyesi’nin 1000 yataklı sahra hastanesi yaptığını, Türkiye Cumhurbaşkanlığı’nın bunu yapamadığını” iddia ediyor. Böyle bir hastane yok. Hastane denilen yer fuar alanında perdelerle bölmeler yapılmış bir yer.

"Siyasi iddia inşa etmek yakışıksız bir durum"

Olmayan hastaneyi varmış gibi gösterip üstüne sözde siyasi iddia inşa etmek yakışıksız bir durumdur. Salgına karşı ulusal mücadele verdiğimiz bugünlerde asgari siyasi sorumluluk beklemek hakkımızdır.

"34 sağlık kurumu ile hizmet veriyoruz"

Adanamızda koronavirüsle mücadelede 1. basamak aile hekimlikleri başta olmak üzere tüm 1. basamak sağlık tesisleri, 16’sı kamu hastanesi, 16’sı özel hastane ve 2’si üniversite hastanesi olmak üzere toplam 34 yataklı tedavi kurumumuzda 25 bin 335 sağlık personeliyle hizmet veriliyor.

"Doluluk oranı yüzde 10, yoğun bakım doluluk oranı yüzde 13"

Adana geneli hastanelerimizde 1412’si yoğun bakım yatağı olmak üzere 7 bin 197 yatak mevcut olup servislerimizde doluluk oranı yüzde 10, yoğun bakımlarımızdaki doluluk oranı ise yüzde 13’tür. Aynı zamanda hastanelerimizde normal hastalarımız için de hizmet kesintisiz şekilde devam etmektedir.

"Birazcık siyasi sorumluluk görmek istiyoruz"

Başta sağlık çalışanları olmak üzere tüm görevlilerin üstün bir fedakarlıkla vatandaşlarımıza hizmet verdiği bir dönemde, olmayan bir hastaneyi varmış gibi göstermek tüm bu emek sahiplerine haksızlıktır. Birazcık siyasi ciddiyet, birazcık siyasi sorumluluk görmek istiyoruz.

"Cumhurbaşkanlığı makamını olmayan şeyler üzerinden eleştirmeye çalışmışlar"

Sayın Kılıçdaroğlu’nun ele aldığı konulara siyasi ciddiyet ve sorumlulukla yaklaşması gerekir. Her zaman olduğu gibi olmayan hizmetleri var gibi göstermişler. Her zaman olduğu gibi Cumhurbaşkanlığı makamını olmayan şeyler üzerinden eleştirmeye çalışmışlar.

"Bir siyasi parti için en kötü sicildir"

Vatandaşlarımızı aldatmaya çalışmak bir siyasi parti için en kötü sicildir. Bu sicilin sürekli kabarmasından rahatsızlık duymaları gerekir. Bu salgın günlerinde olmayan hastaneyi var gibi göstererek siyaset yapmak affedilmez bir sorumsuzluktur.