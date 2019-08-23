AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MKYK sonrası açıklama yapıyor.

Çelik, eski eşi tarafından vahşice katledilen Emine Bulut ile ilgili şunları söyledi:

"Görüntülerin yayımlanması da bir başka vahşettir. Cumhurbaşkanımız bu konuda hassasiyetinin altını çizdi. Bakanlığımız müdahil olacak, en yüksek ceza temennimiz. Üzerimize düşen vazifeyi yerine getirmeye hazırız, bu büyük bir toplumsal yaradır.

Her türlü şiddet kültürü toplumda mahkum edilmelidir.

Bu konu toplumsal düzeyde bir duyarlılık ve hassasiyetle dönüşmelidir.

Vahşet görüntülerinin yayılması bir başka vahşettir, Cumhurbaşkanımız bu konuda hassasiyetini dile getirdi."

Kaynak: TRT Haber