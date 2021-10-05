AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti MKYK toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.

Çelik, Rum araştırma gemisinin Türk kıta sahanlığını ihlal etmesine şu sözlerle tepki gösterdi:

"Yunanistan'ın ve Rum kesiminin Ege'de, Akdeniz'de, Doğu Akdeniz'de bu maksimalist davranışlarından vazgeçmesi gerekiyor. Ege'yi kendi gölü zanneden KKTC bir devletin varlığını görmezden gelen bir siyasetin varacağı bir yer yoktur. En son bir Rum gemisinin ihlali karşısında Deniz Kuvvetlerimiz anında müdahale ederek onu kendi bölgesine geri göndermiştir. Bütün Mavi Vatan'da yürüttüğümüz faaliyetler uluslararası hukuka uygundur. Masada çözülebilecek pek çok konu vardır o yüzden masada olmaya özen gösteriyoruz. Hem Dışişleri Bakanlığımızın diplomatik yeteneği hem de Milli Savunma Bakanlığımızın birikimi sorunları masada çözecek hazırlıkları yapmıştır. Eğer karşı tarafta iyi niyet varsa gerçekten bir ortak nokta bulunmak isteniyorsa bu mümkündür."