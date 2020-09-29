Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sona erdi.

Parti genel merkezindeki basına kapalı toplantı 1 saat 50 dakika sürdü.

Toplantı sonrasında AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, toplantı devam ederken basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dış politikalar konusunda kapsamlı bir değerlendirme yaptığını, Doğu Akdeniz'de gelinen son nokta ve Azerbaycan'a verilen ve verilecek destekler, Libya ve Suriye'deki gelişmelerin ele alındığını bildirdi.

Erdoğan'ın kongre süreçleriyle ilgili Teşkilat Başkanlığına talimatlar verdiğini ve Başkanlığın da kapsamlı bir değerlendirme yaptığını belirten Çelik, "Ekim ayı içerisinde de bazı il kongrelerimiz başlayacak. Genel Başkanımız imkanlar ölçüsünde bu kongrelere ya mesaj göndererek ya video konferans yoluyla ya da imkanlar müsait olursa bizzat katılacaklar. Teşkilatlarımız da bir araya gelecekler." diye konuştu.

Toplantıda ayrıca Çevre ve Şehircilik ile İnsan Hakları başkanlıklarınca sunumlar yapıldığını söyleyen Çelik, TBMM'de önümüzdeki dönemde yapılacak çalışmalara ilişkin konuların görüşüldüğünü ifade etti.

İnsan Hakları Başkanlığının kapsamlı dosyalarla ilgili ve önümüzdeki dönemde insan hakları sorunlarına yaklaşımlarla ilgili stratejilerini sunduğunu kaydeden Çelik, Çevre ve Şehircilik Başkanı Çiğdem Karaaslan'ın da yaptığı sunumun, küresel iklim değişikliği ve bunun Türkiye'ye yansımalar ile ilgili olduğunu söyledi. Ömer Çelik, şunları söyledi:

"Artık tabii Kuzey Kutbundaki bir buzulun üstünde tek başına kalmış, herhangi bir yere gidemeyen o kutup ayısının durumu, sadece istisnai bir örnek değil. Bu örnek her tarafımızda, her gün çeşitli vesilelerle bu iklim felaketine karşı karşıya kalıyoruz. Sanayileşmiş ülkeler denilen bazı ülkeler bu konuyu geriden takip ederek sadece dünyayı kirletme oranlarının azaltılmasına vurgu yapıyorlar. Bunun yeterli olmadığını, temiz stratejiler üretmek gerektiğini, kapsamlı bir şekilde Çevre Şehircilik Başkanımız anlattı."

Sıfır Atık Projesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde yürütülen "Sıfır Atık Projesi"nin aslında sadece çevreyi korumak bakımından değil, temiz tutmak bakımından da önemli olduğunu belirten Çelik, şöyle devam etti:

"Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin öncülüğündeki Sıfır Atık Projesi'nin çeşitli kurumlara uygulanması ile birlikte son derece ilerici sonuçlar alındı. Tabii çeşitli büyük projelerimizi ortaya çıkarırken karbon salınımını azaltan yaklaşımlar üretiliyor. İstanbul Havalimanı'nın list belgesine sahip olması gibi istisnai durumlar, başka ülkelerde olmayan önceliklerimiz var. Aynı şekilde yerli otomobilin de sıfır emisyonla çalışacak olması da bu hassasiyetimizi gösteren bir durum."

"Hukuk devletimizi korumak için mücadeleyi sonuna kadar sürdürmeye kararlıyız"

MYK toplantısının iç ve dış politika ile ilgili gündemlerinin de kapsamlı bir şekilde değerlendirildiğini vurgulayan Çelik, hayatını kaybeden Kuveyt Emiri Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'a Allah'tan rahmet diledi.

Terörle mücadelede hayatını kaybeden şehitlere de Allah'tan rahmet dileyen Ömer Çelik, "Terörle mücadele konusundaki eşsiz fedakarlıklarını sürdürerek hayatını kaybeden şehitlerimize de Allah'tan rahmet diliyoruz, mekanları cennet olsun. Aynı şekilde gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Türkiye'nin terörle mücadelesi, dünyanın en haklı mücadelesidir. Son derece meşru bir mücadeledir. Demokrasimizi, hukuk devletimizi korumak için bu mücadeleyi sonuna kadar sürdürmeye kararlıyız." ifadelerini kullandı.