AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) sonrası açıklamalarda bulunuyor.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in konuşmasından öne çıkan başlıklar:

- (Suriye'de) Türkiye mazlumlara şemsiye olacak, bölge ve dünya barışına katkıda bulunacak güvenli bölge ve barış koridoru arayışı içerisindedir.

- (Orta Doğu coğrafyası) Dünyanın bütün devletleri oradayken Türkiye'nin orada olmasını yadırgamak, dünyanın bütün devletleri oradayken Türkiye'nin oraya sırt dönmesini teklif etmek son derece tehlikeli bir virüstür.

- (Eksen kayması tartışmaları) Türkiye'nin ekseni şurası ya da burası değildir. Türkiye'nin ekseni Ankara'dır.

- Teksas saldırganı ile Yeni Zelanda saldırganının ideolojisi arasında güçlü bağın ortaya çıkması bizi bu konularda daha ciddi kafa yormaya sevk etmelidir. İslam düşmanlığı tüm dinleri tehdit ediyor.

- Ülkemiz mazlumların yanında mazlumların koruyucusudur.

- Türkiye'nin eksenini Batıdaki herhangi bir ülkenin başkentinde görenler, Türkiye milli bir politika ürettiği zaman bunu eksen kayması olarak ifade ederler.

Kaz dağları ile ilgili iddialar

- Kaz Dağları ya da Türkiye'nin herhangi bir yerindeki çevre meselesiyle ilgili olarak çok yüksek bir hassasiyete sahibiz.

- Burada kesilen ağaçların yerine tamamı miktarınca fidan başka bir alana dikilmiştir. Söz konusu firmanın sözleşmesi gereği yapılacak işlemler bittikten sonra buranın ağaçlandırılması da tam olarak gerçekleştirilecektir

- Sadece bu sene Çanakkale'de 2,5 milyon fidan dikilmiştir. Doğru bilgilendirme çok önemli.

- Gerçek çevreci dostlarımıza kapılarımız her zaman açıktır. Herhangi bir diyalog eksikliği söz konu değildir.

- Çevreci hassasiyetlerin korunmasıyla ilgili birçok izin verdik.

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