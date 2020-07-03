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AK Parti Sözcüsü Çelik: Tüm imkanlar fabrikada çalışan kardeşlerimiz için seferber edildi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Sakarya Hendek'te havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamaya ilişkin, "Tüm imkanlar fabrikada çalışan kardeşlerimiz için seferber edildi." dedi.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Sakarya Hendek'te havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamaya ilişkin yazılı açıklama yaptı.
Çelik, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şunları ifade etti:
Dualarımız canlarımızla. Sakarya Hendek’te patlama olan Havai Fişek Fabrikası’nda canlarımız var. Allah hepsini korusun. Tüm dualar ve gayretler onlar için. Tüm imkanlar fabrikada çalışan kardeşlerimiz için seferber edildi. Allah onları muhafaza etsin. Allah yardımcımız olsun."
Dualarımız canlarımızla...#SakaryaHendek’te patlama olan Havai Fişek Fabrikası’nda canlarımız var. Allah hepsini korusun.— Ömer Çelik (@omerrcelik) July 3, 2020
Tüm dualar ve gayretler onlar için...
Etiketler: Ömer Çelik sakarya havai fişek fabrikası Hendek patlamaSon Güncelleme: 3 Temmuz 2020 Cuma 14:04
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