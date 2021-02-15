AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, ABD'nin Gara açıklamasına Twitter hesabından yaptığı yazılı açıklamayla tepki gösterdi.

"Türkiye, müttefiklerinden ilkeli bir destek beklemektedir"

Türkiye'nin terör örgütü PKK ve tüm kolları ile amansız bir mücadele içinde olduğunu belirten Çelik, "Türkiye, müttefiklerinden ilkeli bir destek beklemektedir. PKK terör örgütünü net şekilde lanetlemeyenlerin terörle mücadeleden bahsetmesi söz konusu olamaz" dedi.

"ABD Dışişleri'nin ne tür bir doğrulama beklediği çok ağır bir soru işaretidir"

"NATO müttefiki Türkiye'nin hadiseye dair yaptığı açıklamaya rağmen ABD Dışişleri'nin ne tür bir doğrulama beklediği çok ağır bir soru işaretidir" diyen Çelik açıklamasında şunları da ifade etti:

"Müttefiklik ilişkilerine taban tabana zıt olan bu açıklama utanç verici bir yaklaşımdır. PKK’ya silah verirken adresini bilenler, PKK katliam yaptığı zaman adresini kaybediyorlar. PKK’nın her hareketini avuçlarının içi gibi bilenler, PKK vatandaşlarımızı öldürdüğü zaman katilin adını koymamak için gayret sarfediyorlar. Bu tavır terörle mücadele değil teröre destektir."

PKK’ya silah verirken adresini bilenler, PKK katliam yaptığı zaman adresini kaybediyorlar. PKK’nın her hareketini avuçlarının içi gibi bilenler, PKK vatandaşlarımızı öldürdüğü zaman katilin adını koymamak için gayret sarfediyorlar. Bu tavır terörle mücadele değil teröre destektir — Ömer Çelik (@omerrcelik) February 15, 2021

Tepki çeken o açıklama

ABD Dışişleri Bakanlığı, Irak'ın Gara bölgesinde terör örgütü PKK tarafından şehit edilen 13 Türk vatandaşı için başsağlığı dilediği mesajında, "ABD, Türk vatandaşlarının Irak'ın Kürdistan Bölgesi'nde öldürülmesinden üzüntü duyuyor. NATO müttefikimiz Türkiye'nin yanındayız ve son çatışmada hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diliyoruz. Türk vatandaşlarının terör örgütü PKK'nın elinde öldüğü haberleri doğruysa, bu eylemi en güçlü şekilde kınıyoruz" ifadelerine yer vermişti.