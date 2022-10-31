AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Merkezi'nde, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Merkez Yürütme Kurulu toplantısı devam ederken açıklamalarda bulundu.

Çelik, şunları kaydetti;

22 Temmuz'da Tahıl Koridoru Anlaşması, Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu büyük bir insiyatif ile gerçekleşmişti. Bunun fakir ülkelerin açlıkla karşı karşıya kalmaması için ne kadar büyük bir misyon ürettiğini oradan çıkan gemiler ve ulaşan tahıl açısından net bir şekilde biz de bütün dünya da bunu gördü. Rusya bu anlaşmayı askıya aldığını yada çekildiğini ifade ediyor. Bundan büyük bir üzüntü duyduğumuzu ifade etmek isterim.

Savunma Bakanlığımızın açıkladığına göre, İstanbul'daki müşterek koordinasyon merkezindeki Rus personel halen görev yerlerinde duruyor. Arzu ediyoruz ve temenni ediyoruz ki tekrar bu anlaşma işlevlik kazansın. Bu hem bölgenin hem de insanlığın yararına sonuçlar doğuran çok kıymetli bir çabadır. Karadeniz tahıl girişimi 9 milyon metriktondan fazla gıdanın başka insanlara ulaşmasını sağladı. Bu iradenin güçlü tutulmasını son derece hayati ve hayat kurtaran girişimin canlı olmasını temenni ediyoruz.