AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin Ankara Kızılcahamam’daki 28. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda gündemi değerlendirdi, soruları yanıtladı.

Sri Lanka’daki terör saldırısı ile ilgili, Çelik, “Açık bir şekilde lanetlediğimiz, kınadığımız Sri Lanka'daki terör eylemini hiç kimse Müslümanları taciz etmek için kullanmamalıdır. Fransa Devlet Başkanı ‘siyasal İslam’ diye bir tehditten bahsederek bir yorum getirdi. Bu ‘siyasal İslam’ sözünün öteden beri bir karartma olduğunu söylüyoruz. Birisi siyasal İslam diye bir karartmadan bahsedince farkında değiller. ‘Siyasal Hristiyanlık’ gibi doğru olmayan bir kavramdan bahsetmiş oluyorlar. Yeni Zelanda Başbakanının ve siyasetçilerinin tavrını herkesin örnek alması gerekir.” dedi.

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