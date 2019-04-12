AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı devam ederken parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin soruları yanıtladı, değerlendirmelerde bulundu.

AK Parti Sözcüsü Çelik, "Türk-Amerikan ilişkilerinde esas mesele S-400 meselesi değildir. S-400, Türkiye gibi önemli bir NATO müttefikinin ulusal güvenliğini tehdit eden unsurlara karşı bir tedbir alma meselesidir. ABD'nin silah pazarındaki rekabetini, NATO müttefikliği meselesine taşımaması gerekir." dedi.

AK Parti Sözcüsü Çelik şunları söyledi:

"Sudan halkının talepleri, bizim taleplerimizdir. Sudan, dost ve kardeş bir ülkedir. Bu çerçevede beklentimiz halkın demokratik taleplerinin yerine gelmesidir ve Sudan'ın kesinlikle bir iç savaşa sürüklenmemesidir."

Kaynak: AA