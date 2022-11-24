Haber Giriş: 24 Kasım 2022 Perşembe 18:56Son Güncelleme: Kaynak: AA
AK Parti Sözcüsü Çelik MYK toplantısına ilişkin açıklamalarda bulundu
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı devam ederken parti genel merkezinde gazetecilere açıklamalarda bulundu.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
Öğrencilerimizin hiçbir sınavını seçim takvimine denk getirmeyiz. Bununla ilgili ÖSYM bir çalışma yapıyor, yakın zamanda kamuoyuyla paylaşır.
Ayrıntılar geliyor...
Etiketler: AK Parti Ömer Çelik
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