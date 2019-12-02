AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Merkez Yürütme Kurulu (MYK) Toplantısı devam ederken açıklamalarda bulunuyor.

Çelik'in konuşmasından satır başları:

Cumhurbaşkanımız termik santrallere filtre takılmasını erteleyen düzenlemeyi doğru bulmamış ve veto etmiştir. İnsan sağlığı unsuru veto gerekçelerinden.

CHP, Külliye'ye giden CHP'li iddiasıyla ısrarla bu yalan siyasetini sürdürmeye devam etti. Netice itibarıyla bu yalan ellerinde patlamıştır.

Yarın önemli bir zirve için Sayın Cumhurbaşkanımız Londra'ya gidecek. Çeşitli liderlerle yapacağı görüşmelerin yanı sıra, aynı zamanda da dörtlü formatta ABD, Fransa, Almanya ve İngiltere liderleriyle bir görüşme gerçekleşecek. Suriye meselesi önemli bir gündem maddesi olacak. Göç meselesi de altında bulunduğumuz yük, karşı karşıya kaldığımız çeşitli zorluklar da NATO Zirvesi'nde gündem maddesi olacak. Çağrımıza NATO müttefiklerimizden de aynı desteği bekliyoruz.

Türkiye kendi güvenliğini sağlayabilecek imkan ve kapasiteye sahiptir. Türkiye bunu en son Barış Pınarı Harekatı'nda göstermiştir.

'NATO'nun beyin ölümü gerçekleşti' şeklinde bir açıklama yaptı Macron. 'Suriye'de ne işi var?' diyor. Türkiye kendi güvenliğini sağlıyor. Macron'a sorulması gereken soru 'Sizin Mali'de ne işiniz var ya da Afrika'nın çeşitli yerlerinde ne işiniz var? Birleşmiş Milletler (BM) kararı olmadan yaptığınız operasyonlar ne amaca hizmet etmektedir?' 'Barış Pınarı Harekatı'nı yapan Türkiye, NATO'dan yardım bekleyemez' diyecek en son ülke Fransa, en son lider Macron'dur.

Türkiye ile Libya arasındaki mutabakat ile Doğu Akdeniz'deki bu adım artık yeni bir sürecin başladığını göstermektedir. Anlaşmanın uluslararası hukuka uygunluğu ile ilgili en ufak bir sıkıntısı yoktur. Bunlar Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de kendi sınırlarına hapsetmek için bir duvar uydurmak istiyorlardı.

Buradan Mısır'a da seslenmek isteriz. Türkiye'ye karşı bir oluşumun içerisinde olmak için Yunan teziyle hareket ediyor.

Kaynak: TRT Haber