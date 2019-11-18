AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in konuşmasından satır başları:

KKTC bayrağının yakılması

KKTC bayrağına karşı yapılan hadsiz ve hudutsuz saldırıyı şiddetle kınıyoruz.

Yıldız Kenter'in vefatı

Dün sanat camiamız için çok önemli olan bir ismi, Yıldız Kenter'i kaybettik. Toplumun tüm kesimlerini kucaklaması gereken sanatın eşsiz bir timsali olmuştur. Milletimizin ve sanat camiamızın başı sağolsun.

Otizmli çocukların dışlanması

Özel eğitim ihtiyacı olan çocuklarımızı ve ailelerimizi inciten bu olay hassasiyetle takip edildi. Buradaki incitici eylemlerin ortaya çıkmasında sorumlu olanların araştırılması için Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) büyük bir hassasiyet gösterdi. İncitici eylemde sorumlu olanlar görevden alındı.

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