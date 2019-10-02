AK Parti Ömer Çelik'in açıklamalarından satır başları:

Türkiye, Cemal Kaşıkçı'nın katillerinin ortaya çıkarılması için ilkeli süreç yürütmüştür. Türkiye, elindeki kanıtları Suudi Arabistan ile paylaştı. Birileri bu meseleyi ikili bir mesele haline getirmeye çalışıyor. Bu ikili bir mesele değildir, krala ya da Suudi Arabistan'a yönelik bir mesele değildir. Kral ve halk bu tartışmaların tamamen dışındadır. Ama bu emri kim vermiştir? Bu katliamı gerçekleştirenler kimdir? Bunun açığa çıkması lazım.

Tüm bu süreci yakından takip ediyoruz. İstanbul'da uluslararası kriterlere uygun bir yargılama yapılması gerektiğini düşünüyoruz. Dost ve müttefik Suudi Arabistan'ın bu süreçten dolayı yara almasını da istemiyoruz. En iyi sonuç soruşturmanın İstanbul'da gerçekleştirilmesiyle verilecek.

Ayrıntılar geliyor...