AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.
Ömer Çelik yaptığı konuşmada, "İmamoğlu soyadları vererek insanları tehdit ediyor" dedi.
"Demokrasinin sahibi millettir, ne derse o olur"
"Siyasetçiler olarak hukukun kararını saygıyla selamlıyoruz" diyen Çelik "Memleketin, demokrasinin sahibi millettir, ne derse o olur. Türkiye'nin kurumlarına saygı hepimizin değeri olmalıdır" şeklinde konuştu.
Çelik, "İstanbul Barosu'nun açıklaması vahimdir. İstanbul Barosu hukuk kurumu olduğunu hatırlamalıdır" ifadelerini kullandı.
Kaynak: TRT Haber