AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.

Ömer Çelik yaptığı konuşmada, "İmamoğlu soyadları vererek insanları tehdit ediyor" dedi.

"Demokrasinin sahibi millettir, ne derse o olur"

"Siyasetçiler olarak hukukun kararını saygıyla selamlıyoruz" diyen Çelik "Memleketin, demokrasinin sahibi millettir, ne derse o olur. Türkiye'nin kurumlarına saygı hepimizin değeri olmalıdır" şeklinde konuştu.

Çelik, "İstanbul Barosu'nun açıklaması vahimdir. İstanbul Barosu hukuk kurumu olduğunu hatırlamalıdır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: TRT Haber