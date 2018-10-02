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AK Parti Sözcüsü Çelik: Avrupa'nın DEAŞ'ı aşırı sağdır

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Avrupa'nın DEAŞ'ı aşırı sağdır. Ortadoğu için DEAŞ ne ifade ediyorsa, Avrupa için de aşırı sağ onu ifade etmektedir." dedi.

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AK Parti Sözcüsü Çelik: Avrupanın DEAŞı aşırı sağdır

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK toplantısının ardından açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Almanya ziyareti ile ilgili olarak Çelik, "Almanya ile aramızdaki sorunların çözülmesi, yeni bir sayfa açılması bakımından bu ziyaretin arzulanan amacına ulaştığını ifade edebiliriz." dedi.

Çelik, Alman basınında çıkan haberlerle ilgili de şunları kaydetti:

"Bu seyahatin gerçek dinamiklerini ve gerçekten gündemini yansıtmaktan çok uzak kendi itibarlarını bile sıkıntıya sokacak kadar bu ziyareti başarısız göstermek için bu ziyaretin sonuçlarını olumsuz bir şekilde resmetmek için çok gayret edilmiş birtakım makaleler, haberler gördük."

"Avrupa'nın DEAŞ'ı aşırı sağdır"

AK Parti Sözcüsü Çelik, "Avrupa'nın DEAŞ'ı aşırı sağdır. Ortadoğu için DEAŞ ne ifade ediyorsa, Avrupa için de aşırı sağ onu ifade etmektedir." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA

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