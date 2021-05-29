Haber Giriş: 29 Mayıs 2021 Cumartesi 23:54Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
AK Parti Sözcüsü Çelik: Atatürk milletimizin ortak ve yüksek değeridir
AK Parti Sözcüsü Çelik, "İstanbul’umuzu ve ülkemizi tehdit eden düşmana karşı 'geldikleri gibi giderler' diyen İstiklal Savaşı’mızın Başkomutanı ve ilk Cumhurbaşkanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk milletimizin ortak ve yüksek değeridir." dedi.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "İstanbul’umuzu ve ülkemizi tehdit eden düşmana karşı 'geldikleri gibi giderler' diyen İstiklal Savaşı’mızın Başkomutanı, devletimizin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk milletimizin ortak ve yüksek değeridir. Atatürk ve silah arkadaşlarının düşmana karşı verdiği soylu mücadeleyle ülkemiz ve milletimiz ile ezanımız, camilerimiz ve mescidlerimiz de düşman tehdidinden kurtulmuştur. Rahmet ve şükranla anıyoruz." dedi.
Etiketler: Ömer Çelik
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