AK Parti Sözcüsü Çelik'in açıklamalarından öne çıkanlar:

425 bölgede çalışmalar devam ediyor. 7 bin metreküpten fazla müsilaj Marmara Denizi'nden temizlendi. İstanbul, Kocaeli, Bursa, Tekirdağ, Balıkesir, Çanakkale ve Yalova'dan toplanan müsilajlar düzenli olarak depolama alanlarına gönderiliyor. 6 bin 738 denetim Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız tarafından gerçekleştirilmiştir. Yapılan denetimler sonucunda kurallara uymayan 26 işletmeye faaliyetten men cezası verilmiştir. 14 milyon lira civarında da para cezası uygulanmıştır.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: 425 bölgede çalışmalar devam ediyor. 7 bin metreküpten fazla müsilaj Marmara Denizi'nden temizlendi. İstanbul, Kocaeli, Bursa, Tekirdağ, Balıkesir, Çanakkale ve Yalova'dan toplanan müsilajlar düzenli olarak depolama alanlarına gönderiliyor. pic.twitter.com/D9lcglKtTB — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) June 28, 2021

Ege'deki gerginlikler Yunanistan tarafından kaynaklanmaktadır. Adeta AB içerisinde bir ülkenin bütün bir AB politikasını kendi peşinden sürüklemesi gibi maalesef son derece yanlış bir tabloyla karşı karşıyayız. Diyalog istiyorsanız, Türkiye diyalogdan kaçmıyor. Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki göç meselesi sadece yardım meselesi değildir.

Kabil Havalimanı'nın güvenliği

Kabil Havalimanı'nın güvenliği ve işletilmesi NATO kararı destek misyonu kapsamında 2013 yılından beri ülkemiz tarafından yürütülüyor. Dolayısıyla bu yeni bir durum değil. NATO'nun Afganistan'dan geri çekilmesiyle birlikte bu tekrar gündeme geliyor. Türkiye burada sanki bir güvenlik açısından taşeronluk yapacakmış gibisinden yanlış, yakışıksız ve uygunsuz ifadeler de kullanılıyor. Bu 2013 yılından beri sürdürdüğümüz misyonun sürdürülmesiyle ilgili bir misyon. Bu konuda henüz bir karar verilmiş değil, istişareler devam ediyor. Türkiye'nin bu konuda bu misyonu üstlenmesi halinde finans, lojistik ve güvenlik konularında uluslararası toplumun güçlü ve düzenli desteğine ihtiyacı var. Cumhurbaşkanımız da NATO Zirvesi bağlamında yaptığı görüşmelerde bunu söyledi. ABD tarafıyla 24-25 Haziran'da en son görüşme yapıldı. Konuya ilişkin değerlendirme devam ediyor.

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