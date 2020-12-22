AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in konuşmasından öne çıkan başlıklar:

-Terörle mücadele kesintisiz şekilde devam ediyor. PKK terör örgütü bölge için ana istikrarsızlık unsuru. PKK'nın Kuzey Irak'ta güçlere saldırdığını görüyoruz. Mücadele hiçbir gevşeme olmadan devam edecek. Sahada DEAŞ ile en etkin mücadeleyi Türkiye yürüttü. PKK yeri geldiğinde DEAŞ militanlarını serbest bıraktı.

-Türkiye olarak koronavirüs salgınını en iyi şekilde yönetmeye çalışıyoruz. Virüsün mutasyona uğradığını öğrenmemizin ardından Türkiye de İngiltere'den uçuşları durdurdu. 96 ülkeyle uçuşlarımız düzenli olarak sürüyor. Tedbirler alındığında rakamlar düşmeye başladı, kural basit maske, mesafe, temizlik. Aşı gelse de bu durum sürecek, gevşeme olmamalı. En büyük kahramanlık ve teşekkür sağlık çalışanlarımıza. Sağlık çalışanlarımıza hem fiili olarak hem sözlü olarak iletmeyi istiyoruz.

Ayrıntılar geliyor...