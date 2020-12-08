AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu ile Merkez Yürütme Kurulu, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı.

Toplantıda koronavirüsle mücadele başta olmak üzere ekonomideki son gelişmeler değerlendirildi.

AB Liderler Zirvesi öncesinde Doğu Akdeniz'deki gelişmeler de önemli başlıklardandı.

Toplantının ardından açıklama yapan Ömer Çelik'in konuşmasından satır başları şu şekilde:

"Sağlık çalışanlarına müteşekkiriz"

Koronavirüs salgınıyla ilgili olarak kritik bir dönemdeyiz. Bütün dünya bu salgından etkilendi. Maalesef zaman zaman zaaflar ortaya çıkıyor, bu da olumsuz etkiliyor.

Sağlık çalışanlarına saygı ve sevgilerimizi gönderiyoruz. Dünyaya örnek olacak bir mücadele veriyorlar. Vatanseverliğin tanımını adeta yeniden yazıyorlar.

Diyarbakır anneleri gündemini takip ediyoruz. Bütük annelere sevgi ve saygılarımızı iletiyoruz. 21 annemiz evladına kavuştu. Anneler yalnız olduklarını düşünmesinler, bütün Türkiye onların yanındadır.

"AK Parti'de maaşların ödenmemesi söz konusu değil"

AK Parti'de çalışan arkadaşlarımızın maaşlarının ödenmemesi söz konusu değildir. Ödenmemiş bir ilçe ve il binası kirasıyla ilgili bir durum söz konusu değildir. Hiçbir AK Parti'de çalışan hiçbir kardeşimizin maaşının ödenmemesi diye bir şey söz konusu değildir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Azerbaycan ziyareti

Cumhurbaşkanımızın Azerbaycan ziyareti tarihi bir öneme sahip. 9-10 Aralık'taki bu ziyaretle Azerbaycanlı kardeşlerimizle buluşacağız. Azerbaycan'a ait olan topraklar asıl sahibine (Azerbaycan'a) dönmüştür.

Silahlı kuvvetlerimiz ortak çalışma için hazırlıklarını tamamladı, göreve hazırdır. Yakında ateşkesi gözlemek için askerlerimiz bölgede yer alacak.

"Fransa'nın Yukarı Karabağ kararı hükümsüzdür"

Fransa Parlamentosu'nun Yukarı Karabağ kararı hükümsüzdür. Fransa tarafsızlığını kaybetmiş oluyor. Fransa'nın hukuk temelinde yüzleşmesi gerekiyor. Fransa'dan bugüne kadar Ermenistan'ın işgal ettiği bölgelerden çıkması gerektiğini ifade eden bir açıklama duymadık.

Macron, Türkiye'ye karşı bazı devletleri kışkırtmaya çalışıyor. Bu takıntılı bir siyasettir. Bu son derece radikal bir yaklaşımdır. Fransa'nın makul bir ilişki kurması gerekiyor. Türkiye karşıtı blok oluşturma çabasına giriyorlar. Doğu Akdeniz'de de aynısını yapıyorlar. Köklü bir devlete yakışmıyor. Fransa açısından Türkiye karşıtlığı doğru bir yaklaşım değildir.