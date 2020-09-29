AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamasından öne çıkan başlıklar:

Ekim ayı içinde bazı il kongrelerimiz başlayacak Genel Başkanımız imkanlar ölçüsünde ya mesaj göndererek ya video konferansla ya da bizzat katılacaklar.

(Diyarbakır anneleri) Bazı muhalefet partilerinin bu konuya hiç söz söylememesi dikkat çekiyor. Olur olmaz her konuda laf söyleyenlerin bu konuyla ilgili HDP ile aynı düzlemde durması vicdanı açıdan kabul edilebilir değil. Sessizliklerine son vermeye, gür sesle ve büyük bir sahiplenmeye sahip çıkmaya davet ediyoruz.

Azerbaycan ve Türkiye aynı kadere, aynı geleceğe, aynı değerlere sahip iki ülke.

İtidal tavsiye ediyoruz demek saldırganı teşvik etmek demektir. Her kim bu şekilde geçiştiriyorsa yaptığı Ermenistan’a destek vermekten ibarettir. Karabağ Azerbaycan toprağıdır, Ermenistan orada işgalcidir.

Ermenistan barışı bozan bir provokasyona imza atmıştır. Ermenistan işgal ettiği toprakları terk ettiği anda sorun çözülür. Minsk grubu 30 yıldır hiçbir meseleyi çözememiştir adeta çözümsüzlüğü sürdürmek şeklinde bir faaliyet göstermektedir.

(Pompeo'nun Yunanistan ziyareti) ABD’nin tarafsız duruşuna gölge düşüren bir durumdur. Adada sadece Rum tarafının ziyaret edilmesi, Yunanistan’ın 2 defa ziyareti, tek yönlü destek açıklamaları bölge barışına hizmet etmez. Müttefiklik ilişkilerimiz açısından yakışıksız bir durum ortaya çıkar. Dengeli politikasına geri dönmesi gerektiğini düşünüyoruz