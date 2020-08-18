Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı sona erdi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, toplantının ardından açıklamalarda bulunuyor.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MKYK ve MYK Toplantıları sonrası açıklama yapıyor. https://t.co/WR7JaFAmRx — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) August 18, 2020

Ömer Çelik'in konuşmasından satır başları şu şekilde:

Diyarbakır annelerinin vicdan hareketini hiçbir zaman unutmuyoruz. Onlara sayıglarımızı sunuyoruz. Vicdani çağrılarını yaşıyoruz. Annelerin gücünün her türlü terör örgütünün yenecek gücü olduğunu görüyoruz.

17 Ağustos'ya yaşadıklarımızı ve kaybettiklerimizi unutmuyoruz. Acıları hep birlikte yaşıyoruz. Kayıplarımıza rahmet diliyoruz.

Biden'ın tepki çeken açıklamaları

Biden'ın açıklamarı diplomatik nezaketten uzak. Cumhurbaşkanımız onların istediği gibi olsaydı demokrat birisi derlerdi. Eski sömürge zihniyetini yansıtan bir yaklaşımla konuşmuş. Biden'ın seçim diye kullandığı kelime darbe anlamına geliyor.

Türkiye'deki seçim sonuçlarına karşı kabul etmeyen bir yaklaşım sergiliyor. Bunun ne demokratlıkla, ne de devlet adamlığı ile ilgisi yok.

Türkiye'ye kimse müdahale edemez. 15 Temmuz'da bunu darbecilere karşı gösterdik. Kimse siyasi sistemimize müdahale edemez. Demokrasimizi kimse yıkamaz.

28 Şubat döneminde ABD'deki belli aktörlerin bununla ilgili planlamarı olduğu ortaya çıkmıştı. Bu yaklaşım ellerinde kalır. Türkiye, demokrasiye olan bağlılığını büyük bedeller ödeyerek göstermiştir.