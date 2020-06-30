Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
AK Parti Sözcüsü Çelik açıklama yapıyor
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sonrası gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunuyor.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamalarının satır başları şöyle;
(Europol'ün terör raporu) Türkiye'nin tespitlerini teyit etmektedir. Umarız rapordan Avrupa ülkeleri gereken nasibi alır.
Sayın Macron'a buradan ifade etmek isteriz; Libya'da suç işleyen sizsiniz, Libya'da tehlikeli bir oyun oynuyorsunuz.
Eğer insanlık suçundan bahsedilecekse, hukuka aykırı bir durumdan bahsedilecekse, Macron'un arkasında olduğu eylemlerdir hukuka aykırı olan.
Ayrıntılar gelecek...
Son Haberler
- 18:32
- 18:18
- 18:11
- 18:18
- 18:00
Sıradaki Haber
Bakan Akar, İngiliz mevkidaşı ile telefonda görüştü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz