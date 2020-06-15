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AK Parti Sözcüsü Çelik açıklama yapıyor
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MYK toplantısı sürerken basın toplantısı düzenliyor.
Çelik'in açıklamalarından öne çıkanlar:
(Pençe-Kartal harekatı) PKK başta olmak üzere tüm terörist unsurlar hedeftir.
Normalleşmenin devam etmesi için maske, mesafe, hijyen gereklidir. Rehavet düşmanımızdır.
Gıda meselesi ve genetik güvenliği bundan sonra çok önemli olacak. Maske ve mesafeye uymazsak sıfır vaka hedefinden uzaklaşırız.
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Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 15 Haziran 2020 Pazartesi 17:16
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