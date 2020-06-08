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AK Parti Sözcüsü Çelik açıklama yapıyor
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MKYK Toplantısı'na ilişin açıklama yapıyor.
Ömer Çelik'in konuşmasından öne çıkanlar:
- (Türkiye'nin koronavirüs ile mücadelesi) 11 bin provokatif bilgi paylaşan hesap görülmüştür. Bunların çoğu FETÖ kaynaklı. Milletimizin zor zamanında aynı ihanet duygularıyla hareket ettikleri bir kez daha görüldü.
- (Kadına şiddet ile mücadele) Parti olarak bu konuda çok hassasız. Binin üstünde mekanizma ile bu şikatler alınmakta. Bu konuda tereddütsüz çalışmaya devam edeceğiz.
Ayrıntılar geliyor...
Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 8 Haziran 2020 Pazartesi 17:11
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