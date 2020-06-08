Ömer Çelik'in konuşmasından öne çıkanlar:

- (Türkiye'nin koronavirüs ile mücadelesi) 11 bin provokatif bilgi paylaşan hesap görülmüştür. Bunların çoğu FETÖ kaynaklı. Milletimizin zor zamanında aynı ihanet duygularıyla hareket ettikleri bir kez daha görüldü.

- (Kadına şiddet ile mücadele) Parti olarak bu konuda çok hassasız. Binin üstünde mekanizma ile bu şikatler alınmakta. Bu konuda tereddütsüz çalışmaya devam edeceğiz.

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