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AK Parti Sözcüsü Çelik: Türkiye Akdeniz'de cevabını hukuk ve diplomasiyle vermiştir23 Aralık 2019 Pazartesi 17:21 - Son Güncelleme 23 Aralık 2019 Pazartesi 18:22
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Libya ile Doğu Akdeniz mutabakatına ilişkin, "Türkiye Akdeniz'de cevabını hukuk ve diplomasiyle vermiştir." dedi.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı devam ederken gazetecilere açıklamalarda bulunuyor.
Libya ile yapılan mutabakat muhtırası
Türkiye Akdeniz'de cevabını hukuk ve diplomasiyle vermiştir. Örülmeye çalışılan duvarı bu şekilde yok etmiştir.
Ayrıntılar gelecek...