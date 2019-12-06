AK Parti Sözcüsü Çelik'in konuşmasından öne çıkan başlıklar:

-Almanya'da bir televizyonun Atatürk'e yönelik çirkin bir yayını oldu, bu yayını kınıyoruz. Bu yayın kuruluşu derhal milletimizden özür dilemeli.

-Ceren Özdemir cinayetini işleyen kişinin en ağır cezayı alması için bakanlığımız olaya müdahil olmuştur, gereken soruşturmalar başladı, hassasiyetle takip ediyoruz. Bu olay partiler üstü bir meseledir. Şiddetin toplumun her alanından uzaklaştırılması gerekmektedir.

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