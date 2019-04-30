AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti MYK sonrası açıklama yapıyor.

- Venezuela'da bir darbe girişimi başladı. Şu ana kadar gördüğümüz kadarıyla Maduro'nun ve anayasanın etrafında kenetlenmiş gözüküyor. Nitekim Meclis Başkanı da halkı saraya davet ederek direniş çağrısında bulundu.

- ABD'nin bir başka ülkeye devlet başkanı ataması gibi büyük bir yanlışla karşı karşıyayız. Hem ABD'nin demokrasinin beşiği olduğunu söyleyeceksiniz hem de böyle bir işe kalkışacaksınız. Hiçbir devlet başka bir devlete başkan atayamaz. Demokrasiyi getireceğinden bahsediyor, ardından darbeci askerlerle poz veriyor. Arka arkaya bu tweetleri atıyor, halkın sokağa çıkması gerektiğini ifade ediyor.

- Uluslararası ortaklarla istişare ederek yönetime el koyma çağrısı yapıyor. Bolton'dan askerlere tehdit geliyor, Maduro yönetimine son vermezseniz daha çok acı çekeceksiniz diyor.

- Niye taraf oluyorsunuz diye soruluyor, biz anayasadan yanayız, biz siyasi unsurun taraftarı olarak davranmıyoruz. Dünyanın hiçbir yerinde darbe girişimi halkına refah ve özgürlük getirmemiştir.

- Bu şekildeki ittifaklarla hareket edenler Mısır'a nasıl demokrasi getirmiştir. Venezuela halkının yanındayız, seçilmiş iradenin yanındayız. Herkesin demokratik ilkelere bağlı olması gerekiyor. Her türlü darbeye karşıyız.

- Başkan Trump'ın Müslüman Kardeşleri terör örgütü olarak ilan edeceği şeklinde açıklamalar yapıldı. Bu son derece vahim bir gelişme olacaktır. ABD'deki hiçbir analist, John Bolton hariç, böyle bir kararın doğru olduğunu söylemiyor. Tam tersine yanlış olduğunu söylüyorlar.

- Temel hak ve hürriyetler açısından yanlış sonuçlar doğuracağı açıktır. Bu vahim bir karardır, örtülü olarak terör örgütlerini desteklemektedir. Bu karar, DEAŞ'ın işine yarayacaktır. Baştan aşağı yanlış bir karardır.

- CHP Genel Başkanı YSK süreciyle ilgili uzun bir konuşma yaptı. Bizim baskı yoluyla süreci yönlendirmeye çalıştığımızı söyledi. Hakim ve savcılar için köleler demiştir. Hakim ve savcıların bir takım kararlarını eleştirebilirsiniz. Her türlü eleştiriniz de olabilir. Bir siyasi partinin bu derece üslupsuz konuştuğu görülmemiştir. Onlardan köleler diye bahsedersiniz, aynı üslupla sizden böyle bahsedilse ülkenin varacağı durum ne olacak?

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