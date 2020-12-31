AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter’dan yaptığı açıklamalarda, 2021 yılında da faşizmle mücadele edeceklerini söyledi.

Çelik, "Başörtüsü yasağı denilen barbarlık tarihin mezarlığına gömülmüştür. Faşist zihniyetin o utanç verici yasakları yeniden milletimize dayatmasına asla müsaade etmeyeceğiz. Bu zihniyetle mücadele bir insanlık vazifesidir. Ülkemizin geleceğini karartmak ve demokrasimizi vesayet altına almak isteyenler fırsat kolluyor. Bunlara fırsat vermeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

“Bireyi ve toplumu hedef alan her yaklaşım insanlık suçudur”

Çelik, CHP eski Milletvekili Fikri Sağlar’ın bir televizyon programında “Türbanlı hakimin adil olacağından kuşkuluyum” açıklamalarına tepki gösterdi:

“Düşünce ve inanç temelinde, bireyi ve toplumu hedef alan her yaklaşım insanlık suçudur. CHP içinde barbar zihniyetteki bu kafalar, karanlık anlayışları hala topluma dayatma peşindeler. Bu, CHP içinde kronikleşmiş bir vakadır.

CHP'li Fikri Sağlar'ın "türbanlı hakimin adil olacağından kuşkuluyum" ifadesi tam bir bölücülük örneğidir; kendi deyimi ile lafını iade edersek "ideolojiktir" ve "militanca"dır! Demokrasi ve hukuk düşmanı barbar bir zihniyettir.

2020 yılının son faşist saldırısı CHP’li Fikri Sağlar’dan geldi. CHP'li Sağlar, “Türbanlı hakimin adaleti yerine getireceğinden kuşkuluyum” demiş. Doğrudan insanların düşüncelerini, inançlarını ve demokratik haklarını hedef alan barbarca bir nefret söylemidir bu.”