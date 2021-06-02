Haber Giriş: 2 Haziran 2021 Çarşamba 11:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
Taslak metin MHP’ye sunuldu
AK Parti, Siyasi Partiler Kanunu ve Seçim Yasası'na ilişkin yürüttüğü çalışmayı MHP'ye sundu. AK Parti heyeti ile MHP'den bir heyetin ortak toplantısında son şekli verilecek taslak, genel başkanların onayına sunulacak.
AK Parti'nin Siyasi Partiler Kanunu ve Seçim Yasası'na ilişkin çalışmaları devam ediyor.
Merkez Yürütme Kurulunca yeni hükümet sistemine geçişin ardından seçim mevzuatında gerekli uyum düzenlemeleri yapılmak üzere komisyon oluşturuldu.
Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı başkanlığında oluşturulan komisyonun hazırladığı metin, önce Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MYK üyelerine sunuldu, ardından MHP'ye gönderildi.
AK Parti'nin seçim mevzuatına ilişkin taslağını iki parti müzakere edecek
Taslak metne her iki partiden heyetler ortak toplantıda son halini verecek.
Genel başkanların yapacağı incelemenin ardından da çalışma diğer siyasi partilerle paylaşılacak.
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